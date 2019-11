Lugano senza voli di linea, ma resta sulla mappa delle destinazioni

In volo Caricamento in corso ... Quando prendi un aereo, sfogli la rivista di bordo? Sì, sempre Sì, spesso A volte No, mai Non volo mai [{"keyQ":"q_b9012u"}] Vota Risultati Quando prendi un aereo, sfogli la rivista di bordo? Sì, sempre 38% (67 voti) 38% Sì, spesso 24% (42 voti) 24% A volte 20% (36 voti) 20% No, mai 15% (26 voti) 15% Non volo mai 3% (6 voti) 3% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1401072,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"901984","title":"In volo","questions":{"q_b9012u":{"a":{"a_n2q1gl":"Sì, sempre","a_dooc5s":"Sì, spesso","a_gn7j7":"A volte","a_833bl4":"No, mai","a_x3e52b":"Non volo mai"},"q":"Quando prendi un aereo, sfogli la rivista di bordo?","t":"0"}}}

LUGANO - «Senza aeroporto e senza voli di linea, Lugano scomparirà dalla mappa mondiale delle destinazioni». Tale considerazione era stata fatta da più parti nell’ambito del dibattito sul futuro dello scalo. Al collegamento aereo col Ticino si affidava infatti anche un ruolo di promozione turistica, in quanto il nome “Lugano” compariva in evidenza in ogni numero della rivista presente a bordo dei velivoli.

Per la compagnia Swiss, filiale della tedesca Lufthansa, si tratta dello Swiss Magazine, un periodico che mensilmente viene sfogliato - lo si evince dall’impressum - da circa 1,7 milioni di persone. Al suo interno è presente la classica mappa delle destinazioni, che sinora comprendeva anche Lugano, con tanto di bandierina svizzera che indicava la città come un “aeroporto elvetico servito da Swiss”.

Ma lo scorso ottobre è fallita Adria Airways, che operava il collegamento tra Lugano e Zurigo. E Swiss ha abbandonato lo scalo, mettendo i passeggeri dal Ticino a bordo del treno. Cos’è cambiato? Sulla mappa delle destinazioni è probabilmente andata meno peggio del previsto: Lugano c’è ancora, ed è ancora in bella vista. Questo grazie all’introduzione del cosiddetto “Flugzug”, il collegamento ferroviario compreso nel biglietto aereo (con tanto di codice di volo). Si tratta infatti di un servizio in codesharing. E per questo motivo la città resta sulla mappa come “altra destinazione in codesharing” (così come Basilea).