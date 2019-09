Attenzione alla lampada a plafone MEDO 90 LED

BERNA - In collaborazione con l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) la società SLV GmbH segnala un problema di sicurezza riguardante le lampade a plafone MEDO 90 LED. Sussiste un rischio di lesione. Per le lampade in questione sarà offerto gratuitamente un set di trasformazione.

Le lampade MEDO 90 LED, montate come lampade a plafone, possono presentare un allentamento del diffusore con conseguente rischio di lesione dovuto alla caduta del diffusore stesso.

Il richiamo di sicurezza riguarda le lampade a plafone MEDO 90 LED contrassegnate dai numeri di articolo 135170, 135171, 135174 e 135176, montate come lampade a plafone. Le lampade in questione sono state vendute nel periodo febbraio 2017 – aprile 2019.

Le lampade MEDO 90 LED utilizzate come sospensioni non sono coinvolte.

I clienti in possesso di una delle lampade a plafone di cui sopra sono invitati a mettersi in contatto quanto prima con il loro rivenditore SLV di fiducia per concordare come procedere. Fermo restando un preventivo ragionevole, SLV si assume l’integralità dei costi per trasformare la lampada a plafone.