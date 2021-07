Nelle ultime 72 ore 27 trilioni di litri d'acqua sulla Svizzera

BERNA - Nelle ultime 72 ore sono caduti in Svizzera 27 trilioni di litri d'acqua, abbastanza per riempire completamente i laghi di Neuchâtel e dei Quattro cantoni e per metà quello di Zurigo. Lo indica oggi un tweet - in tedesco - di MeteoSvizzera.

A essere particolarmente toccati dal fenomeno, che ha gonfiato fiumi e laghi causando anche parecchi danni, sono stati il Ticino e i Grigioni.

Allerta di grado 3 - Ma anche nel nord della Svizzera il livello di torrenti e specchi d'acqua si è alzato paurosamente: l'Ufficio federale dell'ambiente ha diramato l'allerta 3 per il lago di Thun e Brienz, nell'Oberland bernese.

La tregua di oggi dovrebbe essere di breve durata. Per stanotte sono previste ancora precipitazioni e temporali, anche forti in alcune regioni del Paese. Piogge impetuose sono attese ancora martedì, e anche in Ticino, con temperature massime attorno ai 20 gradi.

Un giugno comunque caldissimo - Nonostante i capricci del meteo, il giugno scorso è stato il quarto più caldo dal 1864, ossia da quando vengono registrate le temperature in Svizzera con regolarità.

La temperatura media nel mese in rassegna è stata di 14,4 gradi, di circa 2,5 gradi superiore al periodo 1981-2010. Giornate con temperature superiori ai 30 gradi si sono verificate soprattutto durante la prima metà del mese.