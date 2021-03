Fiamme in un appartamento, il fumo ne fa sfollare trenta

BERNA - Un incendio scoppiato questa mattina in un appartamento a Tavannes, località nel Giura bernese, ha reso necessario sfollare una trentina di persone da un edificio residenziale e commerciale. Poiché le fiamme hanno causato molto fumo tutti i residenti sono stati sottoposti a un controllo sul posto.

Dopo questo primo esame, 13 persone sono state portate in ospedale per ulteriori accertamenti, ha comunicato la Prefettura del Giura bernese e la polizia cantonale bernese. L'appartamento in cui è divampato l'incendio non è più agibile: gli inquilini saranno sistemati altrove.

I vigili del fuoco hanno rapidamente domato l'incendio ed evitato che altri appartamenti prendessero fuoco, viene precisato. La polizia ha avviato un'indagine per determinare la causa del rogo e l'ammontare dei danni.