Morto l'ultimo orso dello zoo di Basilea

BASILEA - Lotynka, la decana degli orsi malesi in Europa, è morta lunedì nello zoo di Basilea. Il suo stato di salute si era deteriorato fortemente alla fine della settimana scorsa ed è stato deciso di praticare l'eutanasia. Le prime analisi sul suo corpo hanno riscontrato dei tumori, riferisce oggi lo stesso parco zoologico.

Ora lo zoo di Basilea non ha più orsi. L'età esatta di Lotynka non è nota, ma aveva almeno 35 anni. Era stata trasferita nella città renana da un altro zoo quando era già in età avanzata. In cattività l'orso malese (Helarctos malayanus Raffles) può vivere fino a una trentina d'anni.

È il più piccolo degli orsi, con un corpo lungo circa 120-150 cm per un peso tra i 30 e gli 80 kg. È conosciuto anche con il nome di orso del sole per la presenza sul petto di una macchia a forma di ferro di cavallo giallo-arancio pallido e una colorazione simile intorno al muso e agli occhi che si stagliano sulla pelliccia nero-bruna.