«È inconcepibile che non si riesca a trovare la mia Lisa»

CHAMOSON - L'11 agosto, la disgrazia ha bussato alla porta di Marion e Stéphane. Durante un temporale, un'enorme frana ha attraversato il villaggio di Chamoson (VS). Sua figlia Lisa, di sei anni, è stata trascinata via mentre si trovava in un'auto assieme a un amico di famiglia. Ad oggi i due mancano ancora all'appello e dell'auto non è stata trovata nessuna traccia.

I genitori della piccola hanno rilasciato un'intervista a Le Nouvelliste. Vogliono impedire che la ricerca delle due persone scomparse venga definitivamente interrotta. «Possiamo accettare che la ricerca sia più selettiva e che vengano impiegati meno mezzi, ma non che siano sospese prima che non sia stato fatto di tutto per ritrovarli.

«Vogliamo dirle addio» - Per Marion e Stéphane è infatti inimmaginabile abbandonare la figlia. «Non abbiamo potuto dirle addio. Sentiamo il bisogno di quest'ultimo addio, il bisogno di seppellirla in modo da poter guardare avanti», hanno dichiarato al quotidiano vallesano.

E alla domanda su come ci si senta a vivere senza la figlia, danno una risposta commovente: «È un inferno. A casa tutto ci ricorda che nostra figlia. La mente dice che non tornerà, eppure a volte immaginiamo che sarà di nuovo qui. Con la sua risata, la sua gioia di vivere, aspettando che suo padre torni a casa per metterla a letto».

«Un incubo che non finisce mai» - Lisa amava tutto della vita, secondo i suoi genitori, e questo nonostante soffrisse di diabete. proprio per questo le loro speranze di ritrovarla in vita si sono rapidamente estinte: «Dopo dodici ore senza cibo, sapevamo che era troppo tardi».

La madre si trovava poco distante dalla figlia quando fu spazzata via dalla colata di fango. Nell'intervista parla delle scene orribili a cui ha assistito. Si era diretta verso l'auto per aprire la portiera dalla figlia, ma quando l'ha raggiunta fu catturata dalla corrente e spinta a terra. Pensava che sua figlia fosse al sicuro in macchina. Quando riuscì ad uscire dal fango le fu detto che l'auto era stata trascinata via. «Da allora la mia vita è un incubo. Un incubo che non finisce mai».

Nonostante tutto Marion non incolpa l'uomo che si trovava con la figlia: «Sappiamo che ha fatto di tutto per salvare Lisa», ha detto nell'intervista.