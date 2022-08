«Berna non è avanzata di un centimetro nella lotta contro il vaiolo delle scimmie»

«La Svizzera non è avanzata di un centimetro nella lotta contro il vaiolo delle scimmie», si rammarica PinkCross in un comunicato odierno. L'autorizzazione per un vaccino non è nemmeno sotto esame, sostiene l'associazione. A ogni modo l'Ufsp - è notizia di una settimana fa - sta esaminando l'acquisto centralizzato del vaccino, ma finora Swissmedic non ha ricevuto una domanda di omologazione in tal senso.