Vaiolo delle scimmie: la comunità gay chiede il vaccino

Per l'immunizzazione contro il vaiolo negli adulti, in Europa e negli Stati Uniti è stato autorizzato un vaccino di terza generazione che offre una buona protezione anche contro il vaiolo delle scimmie (attorno all'85%). Al momento questo vaccino non è omologato in Svizzera. L'eventuale acquisto è al momento in fase di chiarimento, aggiunge l'UFSP.