I consiglieri federali si faranno vaccinare

BERNA - Il vaccino contro il coronavirus sta per arrivare anche in Svizzera. È infatti di ieri la notizia che Swissmedic ha rilasciato l'autorizzazione per il preparato di Pfizer/BioNTech. Nel momento in cui le prime dosi saranno consegnate alla Farmacia dell'esercito, si tratterà poi di distribuirle ai diversi cantoni.

Le prime vaccinazioni cominceranno già nel corso della prossima settimana nel Canton Friburgo e a Lucerna. Altri cantoni seguiranno a partire dal 28 dicembre. Per il resto della Svizzera (anche per il Ticino), si parla invece del 4 gennaio. Ma in quanti si lasceranno effettivamente vaccinare? Secondo un recente sondaggio rappresentativo svolto da Marketagent, in Svizzera soltanto il 35% della popolazione avrebbe intenzione di farsi vaccinare al più presto.

Ecco dunque che la campagna per la vaccinazione scatterà con il buon esempio del Consiglio federale, come riferisce oggi la SonntagsZeitung, su conferma del portavoce del Governo André Simonazzi: «Il Consiglio federale si farà vaccinare e raccomanda ai cittadini di prendere in considerazione tale possibilità».

Al momento non è comunque noto quando il vaccino sarà somministrato ai “sette saggi”. Il domenicale ipotizza che Ueli Maurer, che con i suoi settant'anni rientra nei gruppi a rischio, sarà tra i primi. Mentre agli altri toccherà probabilmente durante la prossima primavera, quando il vaccino sarà reso accessibile a tutti.

Al lancio per la campagna per la vaccinazione prenderà parte anche Lukas Engelberger, presidente della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità. Anche lui dichiara dunque che si farà vaccinare.

Come confermato in più occasioni dalle autorità federali, in Svizzera la vaccinazione contro il coronavirus non sarà obbligatoria. Ma perché tale strumento abbia un effetto stabilizzante, dovrebbe farsi vaccinare almeno il 60% della popolazione.

Il vaccino in Ticino - In Ticino, come detto, le vaccinazioni partiranno il prossimo 4 gennaio. Nel corso del primo mese, al nostro cantone dovrebbero essere consegnate circa diecimila dosi, che serviranno per cinquemila persone (sono infatti sempre necessarie due dosi, che vengono somministrate in due momenti diversi).