Covid-19 in Svizzera: altri 62 casi e due decessi

BERNA - «Niente panico». Queste le parole espresse ieri dal ministro della sanità Alain Berset commentando l'aumento dei contagi da coronavirus avvenuto durante l'ultima settimana. Una progressione che ha preoccupato anche gli esperti in prima linea nella lotta alla pandemia. Così come impensieriscono, e non poco, i diversi focolai esplosi in varie parti del Paese. A quello più grande divampato in una discoteca di Zurigo (300 in quarantena), si sono infatti aggiunti in ordine sparso quelli esplosi nei Grigioni (73 in quarantena), in un bar argoviese (20 contagi) e in una scuola di Yverdon (tutti gli insegnanti in quarantena).

Nessun rallentamento - E anche i dati di oggi confermano che l'aumento dei contagi non sembra intenzionato a rallentare. Sono infatti 62 le nuove infezioni da Covid-19 in Svizzera confermate oggi dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) che fanno salire il totale a 31'714 contagi. Ieri - lo ricordiamo - i nuovi contagi erano stati 35 (ma con meno test). Domenica erano 62, mentre sabato 69. Dall'inizio dell'emergenza sono morte 1'684 persone. Nel bollettino odierno appaiono due ulteriori vittime della malattia, ma entrambi i decessi - come precisato dall'UFSP - «sono stati segnalati con grande ritardo».

Un'ospedalizzazione al giorno - Per quel che concerne i test, ne sono finora stati effettuati ben 572'664, il 6.6% dei quali è risultato positivo. Se si considerano gli ultimi sette giorni, sono state strisciate ben 53'609 persone, di queste solo lo 0.8% aveva contratto la malattia. Sempre nell'ultima settimana, dei 338 casi confermati, solo sette hanno dovuto essere ospedalizzati.