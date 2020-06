Decine di insegnanti in quarantena a Yverdon

YVERDON-LES-BAINS - Due casi di Covid-19 sono stati rilevati tra i dipendenti di una scuola di Yverdon-les-Bains (VD). Il cantone ha deciso di mettere in quarantena gli insegnanti di 31 classi di questa scuola secondaria e di nove classi delle elementari che condividono l'edificio.

La quarantena non riguarda i bambini, riferisce oggi il Cantone di Vaud in un comunicato. Un'accoglienza scolastica viene offerta ai ragazzini che si trovano senza una soluzione di custodia. In generale, gli alunni sono in vacanza e non torneranno a scuola prima della fine ufficiale delle lezioni del venerdì.

Il personale e le famiglie sono stati avvisati tra ieri sera e questa mattina presto. L'annuncio è conforme al dispositivo previsto dal 15 maggio per qualsiasi situazione che coinvolge due o più casi in una scuola, aggiunge il comunicato stampa.