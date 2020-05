Scontro tra un'auto e un tram a Zurigo

ZURIGO - Durante il pomeriggio odierno il Tram nr. 14 si è improvvisamente trovato davanti un ostacolo che l'ha costretto a fermare la propria corsa.

Come si vede dalle foto scattate da un lettore di 20 Minuten, il mezzo ha infatti centrato in pieno una Toyota bianca, che si trovava, per motivi ancora non chiari, sui binari del tram.

Come si può leggere sul sito internet della VBZ, la linea tra la stazione di Wiedikon e quella di Stauffacher è stata momentaneamente interrotta a causa dell'incidente. La durata del disturbo è indefinita.

Secondo i primi rapporti della polizia, nessuno è rimasto ferito nell'incidente. Tuttavia, ci sono stati diversi danni materiali.

Foto lettore 20 Minuten