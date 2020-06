Arcobello e Boedker: due acquisti con i fiocchi per il Lugano

LUGANO - Tra incertezze legate al coronavirus, cambi di regolamenti e budget da rivedere verso il basso, i 12 direttori sportivi di National League stanno cercando di plasmare le squadre che si presenteranno al via del prossimo campionato. A che punto è il mercato delle nostre compagini? Abbiamo messo sotto la lente - in rigoroso ordine alfabetico - i principali movimenti effettuati fin qui. Oggi è il turno di Lugano, Rapperswil, Zugo e Zurigo.

LUGANO - Due acquisti che non hanno bisogno di presentazioni: Mark Arcobello e Mikkel Boedker sono due pezzi grossi, dai quali Serge Pelletier spera di poter essere ripagato con una miriade di punti. L'altro straniero sotto contratto - nonostante sia fuori combattimento per l'inizio di campionato - è Jani Lajunen. In riva al Ceresio sono poi sbarcati due nazionali austriaci (con licenza svizzera): il difensore Bernd Wolf e l'attaccante Raphael Herburger (40 punti in 35 gare con il Salisburgo). Da notare pure gli innesti del difensore del Friborgo Aurelien Marti e del focoso attaccante del Losanna Tim Traber. Ciò che balza all'occhio è il repulisti generale per quanto concerne gli stranieri, viste le partenze in toto di Chorney, Postma, Klasen e McIntyre.

RAPPERSWIL - Sulla carta i sangallesi hanno messo a segno alcuni innesti interessanti. Igor Jelovac e Rajan Sataric andranno a rinforzare la difesa, mentre davanti gli innesti di Lukas Lhotak e Jeremy Wick daranno una ventata d'"aria fresca" dopo le partenze di Schlagenhauf, Casutt e Simek. Gli stranieri sotto contratto sono tre: accanto ai confermati Clark e Rowe, i Lakers si sono assicurati l'americano Steve Moses (17 punti in 43 gare allo Jockerit nello scorso torneo).

ZUGO - Per sopperire alle partenze in retrovia di Zryd, Thiry e Morant, lo Zugo si è assicurato dal Langnau Claudio Cadonau. È l'unico acquisto imbastito dagli svizzero-centrali, ai quali oggi manca uno straniero per completate l'organico d'importazione. Gli altri tre sono i confermati Thorell, Kovar e Klingberg. Il quarto sarà un difensore?

ZURIGO - Nessuna novità "straniera" per lo Zurigo. I quattro giocatori d'importazione restano Noreau, Pettersson, Roe e Krüger. In porta sarà Ludovic Waeber a spalleggiare Lukas Flüeler, dopo la partenza di Joni Ortio. In retrovia i Lions si sono poi assicurati i chili di Johan Morant. Pesa l'addio di Tim Berni.

Keystone