Langnau e Losanna attendono gli stranieri, colpo DiDomenico per il Friborgo

FRIBORGO - Tra incertezze legate al coronavirus, cambi di regolamenti e budget da rivedere verso il basso, i 12 direttori sportivi di National League stanno cercando di plasmare le squadre che si presenteranno al via del prossimo campionato. A che punto è il mercato delle nostre compagini? Abbiamo messo sotto la lente - in rigoroso ordine alfabetico - i principali movimenti effettuati fin qui. Oggi è il turno di Friborgo, Ginevra, Langnau e Losanna.

FRIBORGO - Il Friborgo si è assicurato, almeno sulla carta, un cospicuo numero di potenziali punti. Gli arrivi di Yannick Herren (14 reti l'anno scorso a Losanna) e Chris DiDomenico (11 a Langnau) garantiscono ai Dragoni due acquisti di peso. In retrovia la formazione romanda si è assicurata Benoît Jecker e Dave Sutter: il primo cercherà di rilanciarsi dopo due stagioni anonime a Lugano, mentre il secondo garantisce solidità. In porta Ludovic Waeber (partito per Rapperswil) è stato sostituito dall'ex Rockets Connor Hughes. Ha lasciato la Sarine l'ex Ambrì Lhotak, partito anch'egli in direzione di Rapperswil. Ad oggi sono cinque gli stranieri sotto contratto: oltre al già citato DiDomenico ci sono il difensore Gunderson e gli attaccanti Brodin, Stalberg e Desharnais.

GINEVRA - L'unico arrivo a Les Vernets è quello di Daniel Manzato. Tra i pali l'ormai ex biancoblù affiancherà Descloux e andrà a sostituire il partente Mayer. Per il resto nella città di Calvino ci si è mossi pochissimo, da registrare la partenza di Jeremy Wick verso Rapperswil. All'appello alle Aquile manca un giocatore d'importazione da affiancare ai confermati Tömmernes, Wingels, e Winnik. Per completare il pacchetto il sogno rimane l'ex Zugo Linus Omark.

LANGNAU - I Tigrotti hanno cambiato il loro timoniere promuovendo in qualità di head coach Rikard Franzén, fino all'anno scorso vice di Ehlers. Alla Ilfis il mercato si è rivelato piuttosto statico sin qui, in entrata da registrare soltanto l'arrivo di Flavio Schumtz da Friborgo. Pesanti le partenze di Pesonen e DiDomenico, autori insieme di 29 reti nel campionato 2019-20. Si cercano tre stranieri da affiancare a Robbie Earl, l'unico oggi sotto contratto.

LOSANNA - Con le partenze di Jeffrey ed Herren il Losanna ha perso due pedine molto importanti. In compenso la squadra vodese si è assicurata un difensore elvetico di peso: Justin Krueger. Sull'asse Losanna-Lugano si è poi consumato lo "scambio" Traber-Jörg, soltanto il tempo dirà chi ci avrà guadagnato. Oggi l'unico straniero presente in rosa è Cory Emmerton.

Keystone (archivio)