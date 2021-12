Tris della Lazio, Genoa ko

ROMA - Tre punti per la Lazio. Nel primo incontro del venerdì della 18esima giornata di Serie A (l'altro è Salernitana-Inter alle 20.45), i biancocelesti si sono imposti per 3-1 sul Genoa di Shevchenko. Per i padroni di casa le reti sono state realizzate da Pedro (36'), Acerbi (75') e Zaccagni (81'), mentre per i liguri ha timbrato il cartellino il solo Melegoni (86').

In attesa delle altre gare il team di Maurizio Sarri ha agganciato Roma e Juventus a quota 28 punti.

keystone-sda.ch / STF (Gregorio Borgia)