La Serie A è (quasi) certa: «Al 99% si torna in campo il 13 giugno»

I vari campionati di calcio europei stanno lentamente pensando alla ripresa e questo fine settimana (16-17 maggio) la Bundesliga sarà la "prima" a scendere nuovamente in campo.

Per quanto riguarda la Serie A ci sarà invece da aspettare ancora un po' di tempo, anche se il 13 giugno sembra essere la data preferita. «Al 99% la Serie A tornerà in campo il prossimo 13 giugno», ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò a "Radio 2". «Si sta spingendo in tutti i modi per mettere il sistema in condizione di ripartire e con gli sforzi che sono stati fatti ci sono buone probabilità. Per capire poi se si potrà portare la stagione a termine bisognerebbe avere la palla di vetro, la situazione resta molto delicata(...)».

Nonostante queste parole alcune società del massimo campionato italiano di calcio non sarebbero così convinte del protocollo studiato dal Comitato tecnico scientifico e approvato dalla Figc. Secondo i club ci sono troppe difficoltà logistiche - così come diverse lacune riguardanti gli allenamenti collettivi - con questi ultimi che potrebbero di conseguenza decidere di non iniziare il ritiro.