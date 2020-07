Jada Pinkett confessa di aver avuto una relazione con il rapper August Alsina

LOS ANGELES - La confessione del "tradimento" di Jada Pinkett con il rapper August Alsina è passata attraverso Facebook, durante lo show "Red Table Talk".

Il confronto con Will Smith è arrivato in seguito alle parole del rapper, che aveva dichiarato di aver avuto una storia con l'attrice, con tanto di benedizione da parte del marito. Fatto, quest'ultimo, smentito durante il dibattito pubblico.

Will Smith e Jada Pinkett quattro anni fa stavano passando un momento di crisi, e si erano separati momentaneamente. La moglie aveva così deciso di intraprendere una relazione col rapper. «Era passato molto tempo da quando mi ero sentita bene» ha dichiarato durante il programma.

Ora la relazione tra marito e moglie, che dura dal 1997, sembra essere tornata solida, e per concludere il collegamento Will Smith ha utilizzato una delle battute di Bad Boys: «We ride together, we die together. Bad marriage for life».

La puntata dello show, durato una decina di minuti, ha fatto registrare il nuovo record di ascolti con più di 12 milioni di visualizzazioni.