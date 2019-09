Sai che la tua security è zelante quando blinda pure tua madre

LOS ANGELES - Dopo l'incredibile rapina subita nel 2016, Kim Kardashian ha rimpolpato (e di parecchio) il suo team di security che - a quanto pare - è più incattivito che mai.

Ne sa qualcosa la di lei madre, Kris Jenner, che è stata blindata e malmenata dagli agenti di Kim che (a quanto pare) l'avevano scambiata per un'intrusa. La donna è stata portata via dall'ambulanza in barella e con un collare ortopedico.

A svelare l'abbastanza assurdo evento il lancio della nuova puntata del reality "Keeping up with the Kardashians" che mostra l'incredula reazione della socialite alla telefonata di un'allarmata Khloe: «La tua security ha appena placcato mamma!».