BMW, nel 2022 il concept i4 diventerà realtà

Le proposte di Bmw nel campo delle auto elettriche sono di certo tra le più attese dei prossimi anni: in molti si aspettano che il colosso tedesco diventi un punto di riferimento nei motori a emissioni zero, così come lo è stato per decenni per i termici. Intanto filtrano indiscrezioni circa la i4, il concept che verrà trasformato in un’auto vera a partire dal 2022, quando inizierà la produzione. Secondo il portale Bmwblog, infatti, la nuova i4 potrebbe essere proposta in tre varianti (i435, i440 e i4 M50) e toccare i 595 km di autonomia, traguardo non lontano dai 600 km dichiarati al momento della presentazione del concept.

Tale livello massimo di autonomia potrebbe essere offerto però non dalla versione top gamma, ma a quella intermedia (la i440): la versione più costosa (M50), infatti, dovrebbe offrire performance migliori grazie a un doppio motore e alla tradizione integrale. La i435, invece, presenterà batterie con capacità inferiori. Intanto, il 2021 è l’anno della iX, crossover elettrico che presenterà il massimo della tecnologia sviluppata da Bmw in fatto di mobilità “green”, guida autonoma e connettività.

BMW