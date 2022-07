«Squadra diversa e senza 5 Stelle». O si va a votare

Per il capogruppo leghista occorre «un nuovo governo con degli obiettivi anche un po' più ambiziosi». Ma le condizioni poste - contenute in una risoluzione depositata a firma di Roberto Calderoli - appaiono pressoché inaccettabili per il "premier", che questa mattina aveva rivolto proprio alle forze di maggioranza un appello per ricostruire il patto di fiducia di fronte all'Italia.