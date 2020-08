«Potete mettere la mascherina?», riempito di botte

SOISY-SOUS-MONTMORENCY - Un altro fatto di cronaca violenta, legato all'uso delle mascherine, sta facendo discutere la Francia.

Si tratta dell'episodio capitato ad un 44enne, residente in un sobborgo a nord di Parigi, che è stato malmenato con delle mazze da baseball in una lavanderia pubblica. Il motivo? Avrebbe chiesto a un'altra persona presente nel locale di mettersi la mascherina: un requisito che d'altronde, in Francia, è richiesto in tutti i luoghi pubblici chiusi. Lo ha riportato l'agenzia AP.

Le telecamere di sorveglianza della lavanderia hanno ripreso lo svolgersi del fattaccio, come riportato dal quotidiano Le Parisien, e si notano chiaramente i due aggressori armati di mazze che attaccano l'uomo all'interno della lavanderia, per poi fuggire. Il video ha fatto rapidamente il giro dei social media.

La vittima ha raccontato la vicenda all'emittente BFM. Inizialmente, alla richiesta del 44enne, il futuro aggressore ha fatto finta di non sentire, per poi chiamare un suo amico (o parente) che si trovava fuori dal locale, che è entrato rivolgendosi con tono minaccioso verso l'uomo. Qualche minuto dopo sono entrate altre due persone, armate di mazze da baseball, che lo hanno aggredito.

L'uomo ha sporto denuncia alla polizia, che sta ora indagando sull'accaduto.

Non è il primo episodio di questo tipo che si verifica in Francia, e con al centro la resistenza all'uso della mascherina da parte dei cittadini. Il caso più drammatico, che torna alla mente, è quello dell'autista di autobus picchiato a morte, che ha portato al fermo di quattro persone.