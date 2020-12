L'ex-ragazza del bombarolo di Nashville aveva già dato l'allarme nel 2019

NASHVILLE - La polizia non solo conosceva già il bombarolo di Nashville, ma era già stato in casa sua per ispezionarla dopo che la sua fidanzata di allora aveva dichiarato alle autorità che stava tentando di costruire una bomba nel suo camper.

Come riporta una serie di documenti citati dall'agenzia stampa AP, gli agenti non erano però riusciti a trovarlo e non avevano messo piede all'interno del veicolo.

La donna, una 62enne, era finita in centrale dopo che si era seduta sul portico di casa sua, armata, e minacciando di uccidersi. Le armi, ha dichiarato lei, appartenevano al suo uomo.

Durante i colloqui con i detective la donna lo ha poi nominato più volte: «parla sempre di cose militari, e di costruire una bomba», aggiungendo, «sa quello che fa, ne sarebbe assolutamente capace».

La pattuglia recatasi alla sua abitazione, ha bussato senza ricevere risposta. Il camper si trovava all'interno di un'area recintata e sorvegliata da telecamere a circuito chiuso. Visto che non vi erano presupposti per un crimine e, vista l'impossibilità di controllare per la mancanza di un mandato, hanno lasciato perdere.

Il suo fascicolo era poi stato mandato all'FBI per accertamenti ulteriori, senza pero che scattasse alcun allarme. L'uomo, infatti, aveva avuto problemi con le autorità solo nel 1978 per possesso di marijuana.