Aumentano i casi, ma anche i tamponi: «Soprattutto a Malpensa»

ROMA - Nuovo aumento di contagi per il Covid in Italia, ma anche ventimila tamponi in più rispetto a ieri. È il riepilogo, a grandi linee, dei dati divulgati oggi dal Ministero italiano della salute. Passando ai numeri nudi e crudi, il totale dei casi registrati nelle ultime ventiquattro ore sono 1'367 (contro gli 878 di ieri). È l'incremento giornaliero più alto dagli inizi di maggio. I morti sono invece 13 (+4 rispetto a martedì), mentre i test effettuati sono 93'529. Per contro calano di tre unità gli ospedalizzati (in tutto sono 1'055), mentre aumentano di tre quelli in terapia intensiva (69). I guariti nelle ultime ventiquattro ore sono 314 per un totale di 206'329.

Lombardia - Intanto, con un numero molto elevato di tamponi effettuati (16'561) sono in crescita i casi positivi in Lombardia: ci sono infatti 269 nuovi contagiati, contro i 119 di ieri con 9'879 tamponi. Le provincie più toccate dalla malattia sono quelle di Milano (102) e Brescia (73). Nella regione, fortunatamente, non si registrano nuovi decessi e il totale complessivo resta fermo a 16'857 morti nella regione. In aumento di due unità i ricoveri in terapia intensiva (17), senza variazioni quelli negli altri reparti (158).

Sempre più giovani - Delle nuove positività «circa due terzi sono determinate da rientri in Lombardia dall'estero», ha spiegato l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. «Ben 214 dei casi positivi odierni sono riferiti a persone con età inferiore a 50 anni, 28 di questi sono minorenni». Il rapporto tra tamponi e numero di positivi in Lombardia è pari a 1,6%.

Aeroporti sotto pressione - Sono quasi 14'000 i test eseguiti negli aeroporti della Lombardia per i viaggiatori che rientrano da Grecia, Croazia, Spagna e Malta, ovvero quattro dei Paesi nella lista nera. «A Malpensa, dove l'orario è stato esteso fino alle 19.30 - ha precisato Gallera sono stati eseguiti 10'800 tamponi, a Linate 1'024 e a Orio al Serio 1'859». Il 93% dei cittadini testati è italiano: il 56% rientrava dalla Grecia, il 40% dalla Spagna, il 2% dalla Croazia e altrettanti da Malta. Fra gli stranieri sottoposti a tampone, il 52% proviene dalla Spagna, il 43 dalla Grecia e il 5% dalla Croazia.

Piemonte - Anche in Piemonte cresce il numero dei contagi da Coronavirus, +75 (contro il +57 di ieri e il +40 di lunedì) e si è registrato un nuovo decesso. Per 51 casi si tratta di asintomatici e 38 sono quelli importati. Ma aumenta anche il numero dei tamponi, +5'545 rispetto al dato di ieri. Stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva (6), risale quello dei pazienti negli altri reparti che sono 83 (+4).