Il Brasile ha vietato i roghi nei campi per proteggere la Foresta amazzonica

SAN PAOLO (ats ans) - Il governo brasiliano ha proibito che si brucino i campi in qualsiasi parte del paese durante il periodo di secca, mentre le statistiche ufficiali mostrano che l'agosto del 2019 è il mese in cui si sono registrati più incendi forestali nello Stato di Amazonas, dove la maggior parte del territorio è costituita da foreste pluviali.

In un decreto pubblicato giovedì sulla Gazzetta Ufficiale, il governo di Jair Bolsonaro ha stabilito che per un periodo di 60 giorni i responsabili della protezione forestale potranno autorizzare che si brucino i campi solo in tre casi: controllo fitosanitario per proteggere la vita vegetale, prevenzione e lotta contra gli incendi e coltivazioni di sussistenza nelle comunità indigene.

L'Istituto nazionale per le ricerche spaziali (Inpe), organismo statale responsabile del monitoraggio satellitare del territorio, ha reso noto che durante questo mese si sono registrati 6.145 incendi forestali nello Stato di Amazonas, il che costituisce un nuovo record storico, che supera quello registrato nell'agosto del 2005 di 5.981 incendi.

Secondo Ane Alencar, direttrice dell'Inpe, questi incendi sono legati allo sfruttamento agricolo perché «l'Amazonas, specialmente la parte meridionale dello Stato, è una delle nuove frontiere della deforestazione: dieci anni fa questi incendi non erano così frequenti ma ora si è arrivati a livelli record perché la regione è una delle principali aree di espansione per l'agricoltura e l'allevamento».