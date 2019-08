Open Arms: nove migranti si tuffano in mare

LAMPEDUSA - Altri migranti si sono gettati in mare dalla Open Arms, l'imbarcazione dell'omonima Ong ferma al largo di Lampedusa e in cerca di un porto per attraccare da 19 giorni.

Secondo quanto riferisce l'organizzazione stessa, sono nove gli occupanti della nave ad essersi tuffati. «La situazione è fuori controllo», scrive la Ong via Twitter. In un video si vedono dei soccorritori che tentano di raggiungere quelli che sembrano almeno quattro migranti che nuotano verso la riva. In una diretta video del Corriere si vedono poco meno di una decina di persone in acqua e due gommoni e un'imbarcazione della Guardia costiera che provano a recuperarli.

Non è la prima volta che gli occupanti della Open Arms, esasperati dall'attesa, si tuffano in acqua.

Aggiornamento delle 12.12: migranti portati in molo a Lampedusa - La guardia costiera sta portando nel molo della Madonnina i naufraghi che si sono gettati in mare dalla Open Arms per raggiungere a nuoto la riva a Cala Francese, Lampedusa.

Madrid: «Dalla Spagna una soluzione nelle prossime ore» - Il governo di Madrid offrirà una soluzione a Open Arms «nelle prossime ore»: lo ha detto la ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, secondo quanto riporta il quotidiano La Vanguardia.

Robles ha sottolineato che si tratta di una situazione di «emergenza umanitaria» e che la Spagna «non guarderà dall'altra parte come sta facendo il ministro Matteo Salvini».

Salvini: «Nave spagnola, porto spagnolo» - «Ong spagnola, nave spagnola, porto spagnolo: giusto così. La coerenza e la fermezza italiane pagano, non siamo più il campo profughi d'Europa».

Lo afferma il ministro dell'Interno italiano Matteo Salvini relativamente alla disponibilità data dal governo spagnolo di trovare una soluzione, in breve tempo, al caso della Open Arms.