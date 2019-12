Ecco qualche idea per il fine settimana

Che programmi avete per questo fine settimana? Consultate l'agenda di tio/20 minuti per scoprire quale evento organizzato in Ticino sarà l'appuntamento più giusto per voi.

All’indirizzo tio.ch/eventi, con pochi semplici click, potrete anche promuovere quanto organizzato da voi con l'opzione "Segnala un evento".

Ecco qualche idea:

Le cantine aprono le porte questo sabato in tutto il Cantone

Proseguono gli appuntamenti con Locarno on Ice

on Ice Sabato torna l’appuntamento con Lugano In The Cage, dove la lotta sarà la protagonista al Centro Esposizioni

In The Cage, dove la lotta sarà la protagonista al Centro Esposizioni Sabato il Centro Eventi di Cadempino ospita i Collage in concerto

ospita i Collage in concerto Sabato presso il Capannone di Pregassona , è previsto un mercatino dell’usato, antiquariato e artigianato, dalle 9.00 alle 19.30. Evento gratuito

, è previsto un mercatino dell’usato, antiquariato e artigianato, dalle 9.00 alle 19.30. Evento gratuito Venerdì, sabato e domenica il Teatro Foce di Lugano ospita lo spettacolo “Graffio sul bianco” a cura del Teatro Delle Radici

ospita lo spettacolo “Graffio sul bianco” a cura del Teatro Delle Radici Sabato sera il LAC di Lugano ospita Gardi Hutter con il suo spettacolo “La Sarta”, mentre domenica è in programma il concerto di Fabio Concato

ospita Gardi Hutter con il suo spettacolo “La Sarta”, mentre domenica è in programma il concerto di Fabio Concato Proseguono gli appuntamenti con Melide Ice, dove è presente anche un’area bimbi. Tutti i giorni

SPECIALE NATALE

Sabato a Lugano torna l’appuntamento con i San Nicolao a bordo delle Harley-Davidson che sfileranno per l’ormai tradizionale appuntamento con Telethon

torna l’appuntamento con i San Nicolao a bordo delle Harley-Davidson che sfileranno per l’ormai tradizionale appuntamento con Telethon Mercatino di Natale: presso l’Opera Charitas di Sonvico , sabato dalle 16.00 alle 21.00, con San Nicolao

, sabato dalle 16.00 alle 21.00, con San Nicolao Mercatino di Natale: presso i Giardinetti di Tesserete , dalle 10.00 alle 19.00, con musica dal vivo

, dalle 10.00 alle 19.00, con musica dal vivo Mercatino di Natale: a Faido , in piazza, dalle 15.00, con San Nicolao

, in piazza, dalle 15.00, con San Nicolao Mercatino di Natale: sabato ad Airolo dalle 16.30 alle 19.30 in piazza Motta. Arriverà anche San Nicolao

dalle 16.30 alle 19.30 in piazza Motta. Arriverà anche San Nicolao Mercatino di Natale: sabato a Coldrerio , dalle 17.00 alle 21.00 in piazza Mola. Con fiaccolatas

, dalle 17.00 alle 21.00 in piazza Mola. Con fiaccolatas Presepe: nel nucleo di Cadepiano (Barbengo) sabato prende il via l’esposizione di presepi, che durerà fino al 6 gennaio

(Barbengo) sabato prende il via l’esposizione di presepi, che durerà fino al 6 gennaio Presepe: a Moghegno da domenica apre la Via dei Presepi

da domenica apre la Via dei Presepi Tanti gli appuntamenti sparsi nelle città del Cantone: Bellinzona , Locarno , Mendrisio , Chiasso e Lugano

, , , e Festa di San Nicolao domenica presso l’Ex Casa Comunale di Carabbia , ore 15.00

, ore 15.00 Domenica a Cadro arriverà San Nicolao presso l’Ex Casa Comunale, dalle 16.00 alle 17.30

arriverà San Nicolao presso l’Ex Casa Comunale, dalle 16.00 alle 17.30 Mercatino di Natale: domenica a Stabio , nelle corti del nucleo, dalle 11.00 alle 16.00. Nel pomeriggio spettacolo di luci e accensione dell’albero, seguito da aperitivo

, nelle corti del nucleo, dalle 11.00 alle 16.00. Nel pomeriggio spettacolo di luci e accensione dell’albero, seguito da aperitivo Mercatino di Natale: domenica a Piotta , dalle 9.30 alle 12.30

, dalle 9.30 alle 12.30 Mercatino di Natale: domenica a Curio , ore 15.00

, ore 15.00 Mercatino di Natale: domenica a Giubiasco , nel nucleo del paese, dalle 10.00 alle 19.00

, nel nucleo del paese, dalle 10.00 alle 19.00 Mercatino di Natale: domenica a Dangio

Domenica a Lavorgo arriverà San Nicolao per le vie del paese, dalle 16.00. Segue castagnata

Inoltre per le prossime tre domeniche, in occasione dello shopping natalizio, si potrà viaggiare gratuitamente con i mezzi pubblici nelle zone 100, 110, 111, 112, 113, 121, 130 e 131 (Luganese e Malcantone).

