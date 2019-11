Il Natale arriva in Città

BELLINZONA - Venerdì 29 novembre, alle 18, con l’albero in Piazza Collegiata si accende la luce sul Natale bellinzonese. Piazza del Sole con un allestimento esterno ancora più ampio, una superficie per il pattinaggio all’aperto che raddoppia quella interna, lo snowtubing, il tutto sotto la luce di Elettra, saranno al centro di un mese e mezzo di eventi che spaziano dalla musica, alla gastronomia, ai mercatini sparsi in molteplici quartieri cittadini.

In occasione dell'inaugurazione sarà offerto ai presenti del vin brûlé. Al termine sarà aperta anche la tenda trasparente di Piazza del Sole con la pista di ghiaccio e di snowtubing.

L’evento si concluderà il 6 gennaio, al termine di un fine settimana dedicato alle esibizioni sportive del Big Air Bellinzona, contest internazionale di salto acrobatico con gli sci, che prevede venerdì 3 gennaio un pre-gara dimostrativo e il sabato 4 gennaio la gara maschile e femminile. Il tutto accompagnato da musica e festa in stile “après ski”.

Il programma e gli orari del villaggio di Natale e l’agenda con l’animazione festiva in tutti i Quartieri di Bellinzona è consultabile su www.nataleincitta.ch, ma anche su www.incitta.ch, mentre una versione cartacea sarà distribuita proprio il 29 novembre in tutti i fuochi come inserto di Bellinzona Informa.

Offerte e premi - Quest'anno sarà riproposta l’offerta combinata con i commerci di tutta la Città - 104 gli aderenti quest’anno, con una nuova crescita (+13) – che consentirà a chi fa i propri acquisti (min. 30. - franchi) di beneficiare di omaggi al villaggio del Natale (noleggio pattini, bibita analcolica, 50% sulla SPA dell’Hotel Internazionale oppure entrata gratuita al Museo Villa dei Cedri).

Grazie al coinvolgimento dei commerci è pure riproposto il concorso a premi aperto a tutti, senza obbligo di acquisto. Il tutto sotto lo slogan “Sostieni il commercio nella tua Città”.

Sempre alla luce della crescente collaborazione con i commercianti del centro storico, è stato avviato quest’anno insieme ad un gruppo di volontarie un progetto di arredo urbano che prevede la posa di decorazioni natalizie all’entrata dei commerci interessati.

Trasporto pubblico offerto - Il Trasporto pubblico del Bellinzonese e Autopostale ripropongono anche quest’anno la fermata speciale in Piazza del Sole durante le notti dei fine settimana (www.autopostale.ch/orario). Inoltre nel weekend del 14 e 15 dicembre, per celebrare l’apertura del nodo intermodale alla Stazione FFS, la Città ha deciso di offrire il trasporto pubblico permettendo alle famiglie bellinzonesi di recarsi in centro e godere delle proposte di un fine settimana sarà ricchissimo di appuntamenti.

tipress