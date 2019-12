Torna la Via dei Presepi a Moghegno.

MAGGIA - Aprirà i battenti domenica 8 dicembre la Via dei Presepi a Moghegno, diventata ormai un appuntamento sempre più atteso e frequentato durante il periodo natalizio.

A partire dalle 16 saranno esposte lungo le vie del nucleo ben 36 natività, allestite artigianalmente. La trentasettesima, per volontà degli organizzatori, sarà quest'anno un'opera collettiva, alla cui realizzazione potranno contribuire tutti i visitatori. Lasciatevi quindi stupire alla postazione nr. 24C!

Il percorso, segnato sulla cartina cartacea disponibile alla partenza, in Chiesa parrocchiale, è come sempre segnalato da frecce rosse ben visibili. Importante novità di quest'anno i codici QR disposti in alcuni luoghi del nucleo che, scansionati con lo smartphone, faciliteranno il visitatore a seguire il percorso rinunciando alla cartina cartacea.

Il ricco programma della rassegna, prevede anche alcuni appuntamenti collaterali. Sempre domenica dell'Immacolata alle 16 in Chiesa parrocchiale vi sarà il concerto di Natale della Minibanda del Lago Maggiore, diretta dal maestro Mattia Terzi. A seguire in zona Piazzéta possibilità di gustare squisite specialità nostrane; non mancheranno i “cicitt”, i "grido", un caldo minestrone e la gustosa crema di zucca. Il tutto accompagnato da un ottimo vin brûlé (anche bianco) rigorosamente fatto in casa e da una dolce cioccolata per i più piccoli.

La settimana successiva, sabato 14 dicembre, sempre alle ore 16:00 in Chiesa parrocchiale, si terrà il Concerto del Piccolo Coro di Cugnasco Gerra diretto da Barbara, Katia, Sabina, Sandra e Suor Maria Cielo. Da non perdere pure la grande e ricca tombola di Santo Stefano, organizzata sempre dal locale Gruppo Ricreativo che avrà luogo giovedì 26 dicembre alle ore 20.15 al Salone parrocchiale di Avegno.

I presepi rimarranno esposti fino all’Epifania, illuminati giornalmente dalle ore 16 alle ore 23.