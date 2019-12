Le cantine si aprono per Natale

BELLINZONA - Secondo appuntamento sabato 7 dicembre con lo speciale di Natale delle Cantine Aperte. La magica atmosfera delle feste in cantina si arricchisce dello spirito delle feste e diventa un'occasione per pensare ai regali da portare sotto all'albero, per brindare all'arrivo di una nuova stagione, ricca di appuntamenti ed iniziative. Selezionate cantine sono pronte ad accogliervi per una piacevole degustazione dei loro migliori prodotti vinicoli.

Porte aperte in tutte le regioni vinicole ticinesi dalle 10 alle 17.