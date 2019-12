Per sostenere i commercianti ecco i mezzi pubblici gratis

LUGANO - Con l'obiettivo di sostenere i commerci cittadini, il Municipio di Lugano ha deciso introdurre tre giornate di trasporto pubblico gratuito e di agevolare le tariffe dei posteggi di primo livello nelle domeniche 8, 15 e 22 dicembre.

Mezzi gratis - Il viaggio con i mezzi pubblici (bus e funicolare Lugano Centro – Stazione FFS) sarà offerto nelle zone Arcobaleno 100, 110, 112, 113 e 121 durante le tre domeniche che precedono la vigilia di Natale, in cui si prevede una grande affluenza di persone in città. Commerci ed esercizi saranno infatti aperti e le offerte di animazione numerose e diversificate.

Parcheggi gratis due ore - Negli stessi giorni sarà introdotta anche l’agevolazione delle tariffe dei posteggi di primo livello. Il parcheggio sarà gratuito per le prime due ore negli autosili Motta, Balestra, Piazza Castello, LAC e nei posteggi Ex Pestalozzi e Conza. Come per le passate edizioni, se tale limite dovesse essere superato sarà fatturato l’intero tempo di sosta: questo al fine di favorire il ricambio dei veicoli posteggiati in un periodo di grande affluenza.

Buoni parcheggio - Un’ulteriore misura del Municipio riguarda la messa a disposizione degli esercizi pubblici (bar, ristoranti, negozi e alberghi) per la propria clientela e a loro discrezione – di buoni parcheggio del valore di 2 o 5 franchi. Per usufruire del buono, l’utente dovrà utilizzare l’applicazione Parkingpay, che consente il pagamento del tempo di sosta nei parcheggi di 1. e 2. livello. La Città contribuirà alla spesa in modo scalare: fino a 500 franchi di buoni la Città si assumerà il 50% del costo e fino a 1'000.- franchi il 30%. Oltre a questa cifra, il costo dei biglietti sarà interamente a carico degli esercizi pubblici.

La Città prevede un minor introito di circa 43'200.- franchi per quanto riguarda i parcheggi e un costo di 85'000.- franchi a copertura dell’onere relativo all’offerta della gratuità del trasporto pubblico.