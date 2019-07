Weekend musicale alla Spiaggetta

ARBEDO - Anche questo weekend tornano gli appuntamenti alla Spiaggetta di Arbedo. Questa sera a partire dalle 20.00 è in programma il concerto di Francesco Pervangher.

Domani sera invece toccherà a Dj Santoro intrattenere il pubblico. Zurighese, 33enne, ha iniziato la sua carriera musicale come studente di pianoforte e keyboard all'età di 11 anni. Dopo poco tempo, Santoro ha sviluppato la sua passione per la musica soul, funk e jazz, che oggi definisce il suo stile, anche come dj di musica elettronica.

È stato da sempre vicino a fonti sonore, con musicasette in mano e dischi in vinile. Santoro è noto per le sue numerose aperture di serate nelle varie discoteche di Zurigo.

Quindici anni fa, Sandro Santoro ha fondato l'etichetta HousePassion insieme ad altri fan della musica. Un "must" dell'etichetta sono le feste in barca che si svolgono in estate sul Lago di Zurigo.

I suoi set variano dalla musica elettronica al disco raro fino a ritmi caldi tropicali.

Questa sera alla Spiaggetta a partire dalle 19.00.