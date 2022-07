Siccità, le misure a sostegno degli agricoltori danno i primi frutti

Dagli incontri è emerso che le prime misure messe in atto a sostegno degli agricoltori in questo periodo di grande siccità stanno dando i loro effetti. «Al momento - si legge in una nota diramata dal Dipartimento delle finanze e dell'economia - è già possibile prelevare temporaneamente l’acqua dal lago previa autorizzazione delle autorità cantonali. Sta inoltre continuando la buona collaborazione con le autorità locali per individuare fonti di acqua alternative, come per esempio pozzi di captazione in disuso, e con la Protezione Civile per la messa a disposizione di motopompe e tubi per l’irrigazione di campi e vigneti».