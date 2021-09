Il PS prepara un piano di rilancio per il Ticino del 2030

BELLINZONA - Si è tenuta oggi - alla presenza dei co-presidenti Fabrizio Sirica e Laura Riget e del capogruppo e vice-capogruppo in Granconsiglio Ivo Durisch e Anna Biscossa - la conferenza stampa del Partito socialista per la presentazione del progetto “Un Ticino in cui vivere. Piano di rilancio per il Ticino 2030: inclusivo, sostenibile e accogliente”.

I relatori hanno introdotto il progetto ricordando come negli ultimi anni la situazione socioeconomica ticinese si sia profondamente deteriorata. Con la crisi innescata dal Covid-19 che ha contribuito - e non poco - a peggiorarla, aggravando nel contempo fenomeni preesistenti, come ad esempio le disuguaglianze sociali e di genere, ma anche la precarietà lavorativa.

A questi punti dolenti, vanno pure ad aggiungersi i cambiamenti climatici e l'andamento demografico preoccupante del Ticino: «I giovani lasciano il Cantone, gli stranieri vengono allontanati da una politica destroide e xenofoba, mentre la popolazione complessiva invecchia e diminuisce», sbottano i socialisti. Per il PS Ticino è quindi «fondamentale» che la politica «smetta di gestire solo il presente e affronti queste sfide per migliorare la qualità di vita nel Cantone».

Per far fronte a questa crisi strutturale i socialisti hanno quindi deciso di analizzare in maniera approfondita l'attuale situazione ticinese, commissionando uno studio a un ricercatore, e hanno elaborato un piano di rilancio contenente diverse «misure concrete» per migliorare la qualità di vita della popolazione che risiede nel Cantone (qui il documento). «Le 24 misure - sottolineano i socialisti - riguardano l'economia, il lavoro, la formazione, l'ambiente e il territorio nonché la socialità e vogliono contribuire, nei prossimi 10 anni, a costruire un Ticino inclusivo, sostenibile e accogliente».