Legittima difesa e sussidiarietà: parlano i partiti

BELLINZONA - Il risultato delle odierne votazioni cantonali è definitivo. I cittadini hanno infatti bocciato - con un "no" risicato del 50,3% e uno scarto di soli 427 preferenze - l'iniziativa popolare “Le vittime di aggressioni non devono pagare i costi”. Mentre è stata accettata la modifica della costituzione cantonale che propone l'introduzione del principio di sussidiarietà. Bassissima la partecipazione al voto: 37,9%.

E ora prendono la parola i partiti. Ecco le reazioni.

Iniziativa sulla legittima difesa

PS: «Avrebbe generato confusione» - L'iniziativa di Ghiringhelli? «Più che un titolo aveva uno slogan». È così che il PS saluta con soddisfazione il no alla proposta sulla legittima difesa. Una proposta che «avrebbe generato confusione anche perché le vittime di aggressioni che reagiscono con violenza, in caso di assoluzione, beneficiano già del rimborso di spese dell'avvocato di fiducia da parte dello Stato». E il partito parla inoltre di una proposta «che avrebbe finito per indurre più vittime a reagire commettendo a loro volta reati nell'illusione dell'assenza di conseguenze».

PLR: «Una proposta problematica» - Il PLR si dice soddisfatto del risultato. Per il partito il testo di legge proposto dall'iniziativa sulla legittima difesa sarebbe infatti stato «molto problematico in relazione al principio della parità di trattamento, inefficace e, in definitiva, inutile». E aggiunge: «Avrebbe rischiato di aprire scenari poco auspicabili per quanto concerne l'abuso del concetto stesso di legittima difesa, introducendo una pericolosa tendenza alla "giustizia fai da te"».

UDC: «Preoccupati per la criminalità» - Per l'UDC il risultato risicato della votazione «è comunque la dimostrazione che il problema della sicurezza, dell'immigrazione e della criminalità di confine è sentito e preoccupa gran parte della popolazione ticinese». Il partito ora si aspetta che, indipendentemente dall'esito della votazione, Governo e Parlamento «agiscano tempestivamente per dare quelle certezze concrete di sicurezza alla popolazione che vive a ridosso della frontiera».