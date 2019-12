Ecco la formazione del PPD per il 5 aprile

MENDRISIO - La sezione del Partito Popolare Democratico e Generazione Giovani ha ufficializzato la lista per il Municipio di Mendrisio, lista che sarà priva di Marco Romano, che pochi giorni fa ha comunicato la sua intenzione di non ripresentarsi per la corsa al Municipio alle prossime elezioni comunali (figurerà però sulla lista del Consiglio comunale).

I candidati al Municipio saranno:

• Paolo Danielli, vice sindaco in carica

• Francesca Luisoni, municipale in carica

• Monica Meroni-Braun, consigliera comunale uscente

• Fabrizio Poma, consigliere comunale uscente

• Daniele Raffa, già candidato al Gran Consiglio

• Davide Dada Rossi, consigliere comunale uscente

• Marco Battaglia, vice presidente Verdi Liberali Ticino

«Una lista forte» - «La lista per il Municipio si presenta forte, variegata e giovane con una media di età di soli 40 anni», sottolinea l'Ufficio presidenziale della sezione. I due uscenti, Paolo Danielli e Francesca Luisoni, subentrati nel corso dell’ultima legislatura, affronteranno la campagna elettorale con alle spalle una conoscenza già approfondita dei loro attuali dicasteri. La voce femminile sarà inoltre presente con Monica Meroni-Braun, consigliera comunale da oltre 10 anni.

Sulla lista figurano inoltre altre personalità conosciute e con un bagaglio politico importante: Fabrizio Poma, consigliere comunale uscente e attivo in diverse associazioni locali, tra cui la Fondazione delle Processioni storiche di Mendrisio; Davide "Dada" Rossi, presidente sezionale e consigliere comunale uscente con alle spalle, malgrado la giovane età, diverse esperienze politiche tra cui la Commissione della Gestione; Daniele Raffa, già candidato al Gran Consiglio, e attivo anche lui in diverse associazioni nonché informatico e imprenditore. Sulla lista del

Municipio anche Marco Battaglia, vice presidente dei Verdi Liberali ticinesi, e giovane imprenditore nell’ambito della comunicazione.

Obiettivo: consolidare le posizioni - Come già sottolineato durante il tradizionale pranzo di Natale della scorsa settimana, il PPD+GG, congiunto con i Verdi Liberali, desidera mantenere e rafforzare le posizioni sia in Municipio, sia in Consiglio Comunale. «La politica di centro ha reso Mendrisio una città a tutti gli effetti, ora si tratta di consolidare quanto costruito e realizzare nuovi progetti», conclude il comunicato stampa.

Zoom sui candidati

• Paolo Danielli, 1977, Quartiere di Mendrisio, Docente di fisica presso il Liceo di Mendrisio. In Consiglio comunale dal 2004 fino al 2018, quando è subentrato in Municipio ricoprendo poi la carica di Vice Sindaco. I suoi Dicasteri di competenza sono Sport e tempo libero e Museo e cultura. È inoltre attivo in diverse associazioni locali ed è coordinatore dell’Oratorio Casa della Gioventù.

• Francesca Luisoni, 1981, Quartiere di Ligornetto, Storica, lavora per l’Archivio di Stato e per la sezione etnografica del Centro di dialettologia ed etnografia del Canton Ticino. Sul piano politico è stata attiva dal 2004 al 2019 in Consiglio comunale a Ligornetto prima e a Mendrisio poi. Dal 2019 siede in Municipio a capo dei Dicasteri Pianificazione ed Economia. Attiva a livello locale e federale, collabora inoltre quale volontaria all'organizzazione delle mostre fotografiche allestite dal Museo d’arte di Mendrisio a Casa Pessina a Ligornetto.

• Monica Meroni-Braun,1960, domiciliata a Arzo, consigliere comunale a Mendrisio dal 2009 e prima ancora nell'allora comune di Arzo, commissario delle Petizioni, casalinga e impiegata presso l'azienda Agricola San Martino di Rancate.

• Fabrizio Poma, 1974, Quartiere di Mendrisio, consigliere comunale dal 2000, membro di diverse associazioni di Mendrisio, tra cui la Fondazione delle Processioni storiche. È inoltre presidente di Mendrisio Basket. È vice direttore Unifida Servizi SA, fiduciaria di Lugano.

• Daniele Raffa, 1977, Quartiere di Mendrisio. È vice presidente della commissione di quartiere, membro della commissione naturalizzazione e della commissione salute pubblica, attivo in varie associazioni tra cui il Lions club Mendrisiotto in qualità di vice presidente e volontario presso la Filanda. Nel 2019 è stato inoltre candidato al Gran Consiglio. Responsabile aziendale e consulente mezzi ausiliari per disabili e anziani c/o Handy System Mendrisio.

• Davide Dada Rossi, 1986, Quartiere di Mendrisio. Presidente della Sezione PPD di Mendrisio e consigliere comunale dal 2009, prima come membro della Commissione opere pubbliche e dal 2016 della Commissione della gestione. È responsabile vendite dell’Agenzia Vaudoise di Mendrisio ed è attivo in diverse associazioni locali, tra cui il Palio di Mendrisio.

• Marco Battaglia, 1987, vice presidente Verdi liberali Ticino. È membro del comitato dell’Iniziativa delle Alpi e del comitato della Festa della Musica di Mendrisio. Laureato in economia e scienze politiche, ha esperienza internazionale come osservatore elettorale e dal 2017 è attivo come giovane imprenditore nell’ambito della comunicazione tra Mendrisio e Berna.