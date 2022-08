Arriva il Lucerna, stop al traffico per il corteo dei tifosi

Per l'incontro sarà agibile lo sterrato "Gerra" per le autovetture dei tifosi locali, mentre per la tifoseria ospite sarà a disposizione il parcheggio Stadio Sud lato via Ciani. «Si invita l'utenza a fare uso esclusivamente di tali aree e a non abbandonare i veicoli in luoghi non idonei e non previsti per la sosta», sottolinea la Polizia luganese. «Veicoli parcheggiati in luoghi vietati o d'intralcio, saranno multati e/o rimossi». Maggiori informazioni sulle aree di posteggio sono a disposizione sul sito della Città di Lugano.