«Un comportamento sessuale di una freddezza inaudita», condannato a 15 mesi sospesi

LUGANO - «La vittima non ha fatto nulla di male. Ha solo avuto la sfortuna di incontrare l'imputato sulla sua strada». È così che il giudice Siro Quadri ha annunciato la pena, 15 mesi sospesi condizionalmente per due anni, del 47enne oggi alla sbarra per atti sessuali su persone incapaci di discernimento o inette a resistere. Niente assoluzione, dunque, come aveva chiesto la difesa. Ma cinque mesi in meno di quanto chiesto dall'accusa.