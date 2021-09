Bloccano l'auto, tirano fuori le pistole e scatta l'arresto

LUGANO - Sono stati accerchiati e arrestati. È una scena da film quella che si è consumata, questo pomeriggio, sul lungolago di Lugano.

«Un'auto con targhe francesi è stata raggiunta da due veicoli con a bordo poliziotti in borghese - riferisce un testimone -. Uno contromano, l'altro da dietro, hanno bloccato l'automobile. Gli agenti, con le pistole puntate verso le persone a bordo, hanno proceduto all'arresto».

In un video giunto in redazione si vedono pochi secondi dell'operazione. Oltre agli agenti in borghese si scorgono anche poliziotti in divisa. Insomma, un arresto in grande stile. «I due uomini nell'auto non hanno opposto resistenza. Sono stati portati via poco dopo».

Al momento non è noto il motivo dell'operazione. Contattata, la polizia conferma un fermo nell'ambito di un'inchiesta già in corso da parte cantonale e relativa a possibili reati contro il patrimonio. Essendoci gli accertamenti in atto non vengono rilasciate ulteriori informazioni.