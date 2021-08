Cade in galleria sull'A2, gravi ferite per un centauro

MELIDE - Un incidente della circolazione è avvenuto sull'A2 - in direzione sud - nelle prime ore di domenica mattina, all'interno della galleria di Melide-Grancia. Lo riferisce la Polizia cantonale ricostruendo, in un comunicato, l'accaduto.

Attorno alle 3.50, un motociclista - cittadino svizzero di 30 anni, domiciliato nel Luganese - ha imboccato la galleria e dopo aver percorso circa 500 metri al suo interno ha urtato, per cause che dovranno essere chiarite nel corso dell'inchiesta, il cordolo destro. La moto ha successivamente terminato la sua corsa al centro della carreggiata. Il centauro ha riportato gravi ferite ma non tali da metterne la vita in pericolo.

Sul posto sono intervenute la Polizia cantonale e una pattuglia della Polizia Città di Lugano per la gestione del traffico e la Croce Verde di Lugano per soccorrere il motociclista. La galleria è rimasta chiusa per circa 45 minuti per consentire lo svolgimento delle operazioni.