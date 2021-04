Black out nel Locarnese, problema risolto

LOSONE - Un'interruzione della corrente elettrica è stata segnalata poco dopo le 11 in diverse località del Locarnese.

La causa del blackout è un guasto presso la sottostazione di Losone, che non permette l'erogazione di energia elettrica ad Arcegno, Ronco s/Ascona, Porto Ronco e Brissago, si legge sul sito della Società Elettrica Sopracenerina (SES).

Da noi contattata, la SES precisa che i tecnici si trovano sul posto e stanno facendo il possibile per ripristinare l'erogazione al più presto, ma al momento non è possibile dire quando questo potrà avvenire: «Stiamo cercando di alimentare queste zone da altre sottostazioni, ma non è evidente», spiega il responsabile della comunicazione Lorenzo Franscioni. Cosa che per altro è già avvenuta nelle Centovalli, nelle Terre di Pedemonte e in Vallemaggia, dove la corrente è già tornata.

Verso le 12:15 è stato possibile ripristinare la distribuzione in tutte le zone interessate. La SES si scusa con gli utenti per il disagio.