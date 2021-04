Fiamme nei boschi di Marchirolo

MARCHIROLO - Nei boschi di Marchirolo, in provincia di Varese, è scoppiato un incendio. Il fumo sopra Lavena Ponte Tresa era ben visibile anche dalla Svizzera.

L'incendio è stato segnalato poco prima delle 15. I vigili del fuoco sono subito entrati in azione per domare le fiamme. Come riferito da Varesenews.it, la parte nei pressi delle abitazioni è stata completamente spenta. Resta invece a rischio la parte alta. Per domani è quindi prevista una nuova operazione.

Foto lettore tio/20minuti