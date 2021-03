Scooterista a terra in via Borromini

MENDRISIO - Uno scooterista è rimasto ferito in un incidente, attorno alle 13:45, in via Francesco Borromini a Mendrisio.

Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, lo scooter circolava in direzione dello svincolo autostradale quando, in senso opposto, un furgone era intento a svoltare su via Rime. Nel tentativo di evitare l'impatto, il centauro ha perso il controllo ed è caduto a terra.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM, la polizia cantonale e comunale.

Lo scooterista è rimasto ferito, ma le sue condizioni non dovrebbero destare particolari preoccupazioni.

Rescue Media