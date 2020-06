Rischia la vita la bambina caduta in bici

BEDANO - Rischia la vita, la bambina protagonista dell'incidente verificatosi questa mattina poco prima delle 8, in via Bellavista a Bedano.

Come riferisce la Polizia, la 12enne stava pedalando sulla strada che porta verso via degli Emigranti, precisamente sulla discesa in via Bellavista. Giunta all'incrocio, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha perso il controllo della sua bici urtando dapprima un muretto e poi un paletto, quindi cadendo al suolo (non ha quindi urtato un'auto, come precedentemente riferito).

Prontamente soccorsa dai militi della Croce Verde di Lugano, la giovane è stata trasportata all'ospedale. La bambina ha riportato delle ferite tali da metterne in pericolo la vita.

Eventuali testimoni dell'incidente sono pregati di contattare la Polizia cantonale al numero 0848 25 55 55.

FVR / M. Franjo