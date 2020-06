Bambina contro un'auto, ferita

BEDANO - Una bimba in bicicletta, ferita. È quanto finora noto in merito all'incidente verificatosi questa mattina attorno alle 8:30 in via degli Emigranti a Bedano.

Da informazioni raccolte sul posto la ragazzina, per cause da chiarire, sarebbe andata a sbattere contro un veicolo. Non è chiaro al momento se l'auto fosse ferma o in movimento. La gravità delle ferite riportate dal giovane ciclista, che avrebbe colpito la testa ferendosi, sono al momento sconosciute.

Contattata, la polizia conferma esclusivamente una caduta in bici, senza aggiungere dettagli ulteriori all'accaduto.