Tre nuovi contagi e quattro decessi nelle ultime 24 ore

BELLINZONA - Come già sottolineato durante la conferenza stampa di ieri, in cui sono state fornite delle statistiche approfondite sulla diffusione del coronavirus nel nostro Cantone, ci stiamo lasciando lentamente alle spalle il periodo più critico. Nonostante le riaperture previste per lunedì, non bisogna comunque abbassare la guardia e continuare a rispettare le regole d'igiene e di comportamento.

Con i dati odierni, sono infatti sei i giorni consecutivi con meno di dieci nuovi contagi registrati in 24 ore. Nella giornata di ieri in Ticino sono infatti risultate positive al Covid-19 tre persone (dati aggiornati alle 8 di questa mattina dallo SMCC e dall'Ufficio del medico cantonale).

Ma continua l'incremento delle vittime. Questa mattina si registrano infatti quattro nuovi decessi legati al coronavirus. Complessivamente, le vittime hanno raggiunto quota 338, mentre i casi totali di contagi sul territorio cantonale sono ora 3'260.

Dalle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus sono state dimesse 843 persone, delle quali ben 14 nelle ultime ventiquattro ore. Nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus sono attualmente ricoverate 81 persone: 69 in reparto e 12 in terapia intensiva, di cui 10 intubate.

