Covid-19: in Ticino 12 nuovi casi e 7 decessi

In Ticino le persone positive al nuovo coronavirus (a partire dal 25 febbraio 2020) sono 2'912, come si evince dagli odierni dati forniti dalle autorità cantonali (aggiornati alle 8). Ieri erano 2'900: l'aumento è di 12 casi. Un numero questo che conferma la parabola discendente evocata nei giorni scorsi.

Continua, tuttavia, a crescere il numero dei morti. Nelle ultime 24 ore sono decedute 7 persone. Le vittime hanno raggiunto quota 258.

Nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus (dati di ieri), sono attualmente ricoverate 274 persone (+5): 211 (+5) in reparto e 63 in terapia intensiva (numero identico a ieri), di cui 55 intubate (-1). Ma bisogna guardare anche i numeri positivi. Nelle ultime 24 ore sono 7 le persone uscite dall'ospedale (ieri erano 517), per un totale di 524 dimessi da inizio epidemia.

Controlli e lavoro - Ieri il comandante della Polizia, Matteo Cocchi, ha parlato dell'esito dei controlli di polizia nel weekend pasquale (una settantina d'interventi da parte della polizia cantonale e di quelle comunali, con una trentina di multe disciplinari) affermando che si è trattato di un «fine settimana all'insegna del comportamento responsabile».

Sergio Montorfani, direttore dell'Istituto delle assicurazioni sociali, ha aggiunto che in Ticino sono state avanzate circa 11'000 richieste di indennità perdità di guadagno, provenienti soprattutto da lavoratori indipendenti colpiti dall'ordine di chiusura dell'attività. I primi versamenti avverranno a partire da domani, martedì 14 aprile. Secondo una stima approssimativa, complessivamente ammonteranno a 40-50 milioni di franchi al mese. Sul fronte del lavoro ridotto, sinora in Ticino per la misura sono state presentate 13'000 domande per circa 100'000 impiegati. Si tratta di una spesa complessiva mensile di oltre 300 milioni di franchi.

Le ultime notizie sul coronavirus