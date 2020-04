Altri 51 casi di Covid-19 in Ticino. E ben 15 decessi

BELLINZONA - 51 nuovi casi di coronavirus e 15 decessi. Sono le cifre fornite dalle autorità cantonali (aggiornate alle 8) delle ultime 24 registrate nel nostro cantone.

In Ticino le persone positive al nuovo coronavirus (a partire dal 25 febbraio 2020) raggiungono quota 2'869. Ieri erano 2'818. E continua purtroppo a crescere il numero dei morti, che sono ora 244. Mentre ieri si erano registrate due vittime, dando un segnale di speranza, le cifre di oggi sono molto più tristi.

Se, però, da un lato il contagio si sta ancora diffondendo - anche il medico cantonale Giorgio Merlani è risultato positivo al coronavirus -, aumentano anche le persone dimesse dagli ospedali. Da ieri ne sono tornate a casa 18, per un totale di 511.

Nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus sono attualmente ricoverate 269 persone: 206 in reparto e 63 in terapia intensiva, di cui 56 intubate.

Ieri, in conferenza stampa, il delegato dell'Ufficio federale della sanità pubblica Daniel Koch ha spiegato che in Svizzera «sul fronte epidemiologico si osserva una stabilizzazione dei nuovi casi di infezione con una tendenza al calo». Ma le statistiche mostrano che "la più giovane terza età", ossia la fascia tra 65 e 75 anni, può ammalarsi gravemente anche in assenza di altre patologie. Tra l'8 e il 10% dei ricoverati non aveva infatti altri problemi di salute. Non bisogna pertanto abbassare la guardia e continuare a seguire le misure di igiene e di distanza sociale. E su un futuro allentamento delle norme «bisognerà essere flessibili e disposti a rinnovare misure restrittive abbandonate». La priorità resta «impedire una seconda ondata epidemica».

Tutte le informazioni sulla situazione relativa al coronavirus in Ticino e in Svizzera sono disponibili su www.bag.admin.ch/nuovo-coronavirus e su www.ti.ch/coronavirus. Per qualsiasi dubbio è attiva la seguente infoline gratuita: 0800 144 144 (tutti i giorni dalle 7 alle 22). È disponibile anche la Hotline Coronavirus a livello federale allo 058 463 00 00. Si ricorda che il Coronavirus può colpire anche le fasce adulte e più giovani della popolazione. Pertanto è fondamentale che tutti si attengano rigorosamente alle regole d’igiene e alla distanza sociale, misure emanate dalle autorità cantonali e federali.

