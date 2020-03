Covid-19, l'Agie Charmilles lascia a casa i dipendenti

LOSONE - Un fulmine a ciel sereno. I recenti sviluppi riguardo la gestione del Coronavirus e le misure prese dalla Repubblica Italiana hanno messo in subbuglio la dirigenza di molte aziende ticinesi. Tra queste la Agie Charmilles che, a tal proposito, ha deciso di prendersi un "giorno sabbatico" per capire come muoversi nei giorni a venire. E per questo ha lasciato a casa, per la giornata di domani, tutti i dipendenti.

«Stiamo cercando di raccogliere maggiori informazioni e chiarezze da parte delle autorità - ha scritto in queste ore la ditta ai suoi dipendenti -. Al momento la situazione rimane molto confusa e incerta per questo motivo abbiamo deciso di prendere la giornata di domani per riunirci con la direzione e raccogliere quante più informazioni e dettagli possibili».

«In ragione di quanto esposto sopra - prosegue la nota interna -, Agie Charmilles Sa, lunedì 9 marzo rimarrà chiusa per tutti e riceverete ulteriori informazioni nella giornata di domani».

Voci di corridoio, stando a fonti interne, menzionerebbero lavoro a orario ridotto, ma non sembrerebbero esclusi provvedimenti ulteriori. Giusto un anno fa, era stato annunciato un «piano di risparmio» al quale erano seguiti diversi licenziamenti. Ed era anche emersa la possibilità di diminuire le ore di lavoro dei dipendenti. I giorni in cui i dipendenti erano stati costretti a rimanere a casa erano stati 10. E quest'anno, con domani, sarebbe già il terzo.