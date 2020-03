Centra il palo della segnaletica con la Jeep e si ferisce gravemente

STABIO - Avrebbe riportato serie ferite il conducente della Jeep, vittima dell'incidente avvenuto questa sera, poco dopo le 19.00, in via Gaggiolo a Stabio.

L'uomo - stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media - stava per immettersi sulla superstrada in direzione di Mendrisio, quando ha perso il controllo del proprio veicolo centrando in pieno un palo della segnaletica.

I soccorritori del SAM - subito giunti sul luogo dell'incidente - hanno prestato le prime cure al ferito per poi trasportarlo con un'ambulanza all'ospedale. Secondo un primo bollettino medico, la vita dell'uomo, nonostante le serie lesioni riportate, non sarebbe in pericolo.

Sul posto sono intervenuti pure i pompieri del Centro di Soccorso del Mendrisiotto che si sono occupati della messa in sicurezza della zona e del recupero dei liquidi e dei detriti presenti sul campo stradale, mentre la Polizia si è occupata del disciplinamento del traffico.

Rescue Media