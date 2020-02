Piante sradicate dal vento

LOCARNO - Se nella notte la tempesta Petra ha causato numerosi danni oltre San Gottardo, oggi forti folate di vento stanno investendo il Ticino. E anche qui i disagi non mancano. Per esempio a Locarno, dove - come riferisce Rescue Media - sono state sradicate alcune piante in via Monti.

Le piante si trovano in una posizione pericolante, pertanto la polizia ha provveduto alla chiusura della strada in entrambe le direzioni per permetterne il taglio.

Rescue Media